Lula orientou Haddad a fazer "boa negociação" sobre dívida do Rio Grande do Sul com a União - Agência Brasil

Lula orientou Haddad a fazer "boa negociação" sobre dívida do Rio Grande do Sul com a UniãoAgência Brasil

Publicado 09/05/2024 13:27

Brasília - O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, pediu ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, "se preparar" para fazer uma "boa negociação" com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), sobre a renegociação das dívidas do estado. Segundo ele, possivelmente, o acordo do tema deve ser anunciado na segunda-feira, 13.

"Na segunda-feira, espero que Haddad se reúna com Leite para fazer acordo sobre dívida", comentou Lula, em evento de anúncio de medidas de assistência do governo federal ao estado nesta quinta-feira, 9. "Haddad, se prepare porque você terá que fazer boa negociação com o governador."

Minutos antes da fala de Lula, o ministro da Fazenda reiterou que segue conversando com Eduardo Leite para finalizar os detalhes do pacote de ajuda ao Estado, o que deve ocorrer entre esta quinta-feira e a sexta-feira. "São pequenos detalhes formais, não tem a ver com volume de recursos", disse em entrevista coletiva.

Haddad afirmou que esses detalhes formais precisam ser dirimidos na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e Tesouro para garantir o melhor atendimento ao Estado.

Nesta quinta-feira, o governo federal apresentou um pacote com medidas para socorrer o Rio Grande do Sul, assolado por chuvas e inundações.

São 12 ações, que vão injetar R$ 50 bilhões para o Estado, sobretudo em ações de crédito para famílias, empresas e pequenos agricultores.

Segundo o governo, serão beneficiadas, ao menos, 3,5 milhões de pessoas.

Durante o anúncio, Haddad reiterou que o valor dos recursos para o Rio Grande do Sul pode ser revisto, a depender da avaliação do quanto será necessário para reconstruir o Estado.

Ele também disse que esse socorro é uma medida isolada, e que ainda virão outras ações, como as relacionadas à dívida do governo gaúcho.

O impacto desse pacote de ações no resultado primário é de R$ 7,695 bilhões.