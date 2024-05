Muitos brasileiros já ganharam prêmios nas loterias americanas. Descubra como você pode ser o próximo apostando online - Divulgação

Publicado 16/05/2024 11:07

Em 2024, dois brasileiros sortudos levaram 10 mil dólares cada jogando na Mega Millions dos Estados Unidos, considerada uma das maiores loterias do mundo! No ano anterior, três brasileiros faturaram 50 mil dólares cada apostando online nas loterias americanas.

Isso só foi possível graças à TheLotter , a plataforma online que permite que pessoas do mundo inteiro comprem bilhetes oficiais das maiores loterias internacionais de forma prática e segura.

Atualmente, a maior loteria no site é a Mega Millions que sorteará nesta sexta-feira 393 milhões de dólares, equivalente a R$ 2 bilhões. Se você ficou com vontade de participar, a gente te ensina:

Como concorrer ao prêmio de R$ 2 bilhões da Mega Millions

Tudo o que você precisa é de sorte e um dispositivo conectado à internet. São apenas 5 passos:

Pronto! Agentes locais da TheLotter nos EUA comprarão os bilhetes oficiais em seu nome e enviarão uma cópia digitalizada para sua conta pessoal na plataforma. Se ganhar, o prêmio será seu na íntegra, 100% sem comissões!

Por que apostar na Mega Millions?

Para começar, os prêmios são mais de 10 vezes maiores do que as loterias brasileiras e o pagamento é feito em dólares! A Mega Millions é famosa por alcançar jackpots bilionários e por premiar muitos vencedores pelo caminho. Em março de 2024, um jogador de New Jersey ganhou nada menos que $1.128 milhões de dólares, apostando nesta loteria.