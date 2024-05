No Estado, 664,8 mil crianças de 0 a 6 anos foram contempladas com o Benefício Primeira Infância - Jeane de Oliveira/Pronatec

No Estado, 664,8 mil crianças de 0 a 6 anos foram contempladas com o Benefício Primeira InfânciaJeane de Oliveira/Pronatec

Publicado 17/05/2024 19:51

Os 1,7 milhão de beneficiários do Bolsa Família nos 92 municípios do Rio de Janeiro começaram a receber os repasses de maio nesta sexta-feira, dia 17. O cronograma de pagamentos é escalonado, de acordo com o final do Número de Identificação Social (NIS), e segue até o fim do mês. O valor médio do benefício no estado é de R$ 667,20, a partir de um investimento de R$ 1,1 bilhão do governo federal.

Em cinco municípios fluminenses, o pagamento foi unificado nesta sexta, uma vez que estão incluídos nas ações de enfrentamento a desastres. São eles: Bom Jesus do Itabapoana, Cachoeiras de Macacu, Magé, Petrópolis, e Teresópolis. Cerca de R$ 57,3 milhões foram alocados pelo governo federal para atender 85,5 mil famílias.

Dentro dos valores adicionais previstos no Novo Bolsa Família, o Rio de Janeiro tem 664,8 mil crianças de zero a seis anos contempladas com o Benefício Primeira Infância, que representa um adicional de R$ 150 a cada criança dessa faixa etária na composição familiar. O investimento federal para atender este público supera os R$ 94,8 milhões.