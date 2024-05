Ação Facilita Imposto de Renda no MetrôRio - Divulgação/MetrôRio

Ação Facilita Imposto de Renda no MetrôRio Divulgação/MetrôRio

Publicado 21/05/2024 08:08

O MetrôRio receberá nesta quarta-feira (22) mais uma ação "Facilita Imposto de Renda”, realizada pelo Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro (CRCRJ), na estação Carioca/Centro. Os consultores do CRCRJ vão tirar dúvidas sobre o preenchimento da declaração anual de Imposto de Renda (IR) da Pessoa Física.

A ação acontece até a próxima segunda-feira (27), no mezanino do acesso B (Avenida Chile), das 8h às 16h, com atendimento gratuito e por ordem de chegada.



Durante a atividade, os profissionais de contabilidade voluntários do CRCRJ distribuem ainda folhetos e orientam o público sobre o assunto. Os clientes do MetrôRio podem levar documentos e declarações anteriores para que as equipes deem as orientações.



As declarações de Imposto de Renda devem ser feitas anualmente, conforme as regras gerais estabelecidas pela Receita Federal. O prazo de entrega da declaração do IR se encerra no dia 31 de maio.



Serviço



- Ação Facilita Imposto de Renda no MetrôRio



- Local: Estação Carioca/Centro, no mezanino do acesso B (Avenida Chile)

Data: 22, 23, 24 e 27/05



- Horário: das 8h às 16h