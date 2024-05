ABComm projeta que faturamento do comércio eletrônico brasileiro alcançará R$ 277 bilhões em 2028 - Internet/Reprodução

ABComm projeta que faturamento do comércio eletrônico brasileiro alcançará R$ 277 bilhões em 2028Internet/Reprodução

Publicado 21/05/2024 12:20

A Pesquisa Mensal de Comércio divulgada recentemente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) confirmou a manutenção do patamar recorde para as vendas no comércio varejista no país em março, que ficaram no mesmo nível verificado em fevereiro de 2024.

No acumulado do ano, o aumento chega a 5,9% — já no acumulado dos últimos doze meses, o crescimento é de 2,5%. Na comparação de março com fevereiro de 2024, o levantamento mostra que houve resultados positivos em 16 das 27 Unidades da Federação.

O momento positivo se deve, entre outros pontos, à profissionalização das empresas e dos colaboradores, bem como ao uso da tecnologia em áreas como comércio eletrônico e logística. Segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), em 2023, o faturamento do e-commerce nacional chegou a R$ 185,7 bilhões, uma alta de 9,5% em relação o ano inteiro de 2022.

Ainda na comparação entre 2022 e 2023, os dados apontam crescimento no número de pedidos (de 368,7 milhões para 395,1 milhões) e compradores (de 83,8 milhões para 87,8 milhões).

A ABComm estima que a quantidade de compradores on-line deverá ultrapassar 100 milhões em 2026 e que o faturamento do comércio eletrônico brasileiro alcançará R$ 277 bilhões no ano de 2028. A projeção também mostra a trajetória ascendente para elevação do ticket médio (valor médio das vendas de um período).