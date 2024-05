Alckmin quer gás natural mais barato para a indústria - Valter Campanato/Agência Brasil

Publicado 23/05/2024 15:42

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse nesta quinta-feira, 23, já estar trabalhando com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, a questão do barateamento do preço do gás natural para a indústria. Alckmin citou que faria o mesmo com a nova presidente da Petrobras, Magda Chambriard, escolhida pelo governo para substituir Jean Paul Prates no comando da petroleira.

"Estamos trabalhando com o Ministro Alexandre Silveira, de Minas e Energia, e o faremos com a nova presidente da Petrobras [Magda Chambriard] a questão do custo do gás, o gás para a indústria. A gente tem de ter um gás com o custo menor da molécula, para poder incrementar ainda mais o desenvolvimento industrial", disse o vice-presidente a empresários industriais.

Alckmin participou, por videoconferência, de evento em comemoração ao Dia da Indústria, na sede da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), no Centro do Rio de Janeiro. "Estamos trabalhando a questão do custo da energia elétrica e o custo do gás natural."

A boa notícia é que no fim do ano entra em operação a Rota 3 Itaboraí, o que aumentará em 30% a oferta do gás natural produzido no Brasil. Depois, com a Seap, Sergipe Águas Profundas, mais 15 milhões, 17 milhões de metros cúbicos, também Equinor, disse o vice-presidente. "Enfim, nós poderemos dobrar em quatro anos a produção de gás natural no Brasil", afirmou.