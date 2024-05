Tech Gov Forum RJ aconteceu nesta quarta, na Zona Portuária - Divulgação

Publicado 29/05/2024 16:29

Rio - O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Transformação Digital e do Proderj, foi destaque durante o evento Tech Gov Forum RJ, realizado nesta quarta-feira (29), no Museu do Amanhã, Zona Portuária do Rio. No encontro nacional de tecnologia o secretário de Transformação Digital, Mauro Farias, anunciou a inclusão dos serviços 100% digitais da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (Jucerja), do Museu da Imagem e do Som (MIS) e da Fundação do Instituto de Pesca (Fiperj) no portal RJGov e o lançamento do Prêmio Maturidade Digital, que vai mensurar a transformação digital dos serviços públicos no estado e nos municípios.

Como parte do Programa RJ Digital para o fortalecimento do ambiente econômico do estado do Rio de Janeiro, os serviços da Jucerja, do MIS e da Fiperj foram disponibilizados no portal

www.rj.gov.br. A iniciativa vai agilizar e facilitar a vida da população. Além disso, o acesso aos serviços em um canal único do Governo do Rio proporciona ao cidadão um atendimento personalizado nos diversos serviços oferecidos.

Poderão ser encontrados no portal do Governo do Estado serviços como: abrir filial de empresa por meio da Jucerja, solicitar atendimento técnico em pesca e aquicultura da Fiperj e realizar consulta de acervos do MIS, entre outros.

"Hoje o Rio de Janeiro tem o maior projeto de transformação digital do país e temos trabalhado intensamente na digitalização estadual, em parceria com os órgãos. Nosso objetivo, além de digitalizar, é integrar os serviços e, desta forma, facilitar a vida da população", destacou o secretário Mauro Farias.

Durante o evento, foi anunciado também o Prêmio Maturidade Digital em duas categorias. Na categoria "Executivo Estadual", serão avaliados diversos índices dos órgãos e entidades do Poder Executivo estadual como Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (Governança de TIC), uso de business intelligence (BI) para tomada de decisão e percentual de digitalização de serviços públicos.

Já a categoria "RJ Digital Municípios" tem foco nas prefeituras aderentes ao programa e serão avaliados índices como qualidade dos serviços públicos e inovação, governança e gestão digital e infraestrutura e segurança.

O Tech Gov Forum RJ contou com a participação do secretário de Governo Digital do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Rogério Mascarenhas, da secretária de Estado de Saúde, Claudia Mello, do secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, Vinicius Farah, e do secretário de Estado de Segurança Pública, Victor Santos. A vice-presidente de Governo Digital do Proderj, Sâmya Massari, e o diretor de Infraestrutura Tecnológica da autarquia, Daniel Luzente, também estiveram na programação do evento.

Programa RJ Digital Municípios

Com o objetivo de ampliar a digitalização dos serviços públicos em prol de toda a população fluminense, o Governo do Rio avança com o Programa RJ Digital Municípios e vem promovendo sua ampliação a todo estado. Durante o Tech Gov Forum RJ, foi realizado um painel sobre o tema, moderado pelo secretário Mauro Farias.

As prefeituras puderam aderir ao programa em um espaço exclusivo no fórum. Mais de 50% já realizaram a adesão desde o lançamento.

Em outra ação no encontro, o público participou da campanha de doações em apoio ao Rio Grande do Sul, realizada pelo Riosolidario em parceria com a Secretaria de Estado de Transformação Digital e com o Proderj.