Nível das águas voltou a subir na Região Metropolitana de Porto AlegreRafa Neddermeyer/Agência Brasil

Publicado 04/06/2024 19:52

As chuvas e enchentes no Rio Grande do Sul causaram perdas de 2,714 milhões de toneladas na safra de soja do Estado, de acordo com estimativa da Emater publicada nesta terça-feira. A projeção inicial, de novembro do ano passado, indicava produção total de 22,246 milhões de toneladas, em uma área de 6,68 milhões de hectares, com produtividade de 3.329 quilos por hectare. A área afetada pelo evento climático foi estimada em 1,49 milhão de hectares, e a produtividade foi reduzida para 2 923 quilos por hectare. A nova estimativa de produção é de 19,532 milhões de toneladas.

Em comunicado, a Emater destacou que a maior parte das lavouras de verão já tinha sido colhida antes do início do evento climático, mas que as lavouras remanescentes foram severamente afetadas em termos de produção e produtividade.

Quanto ao milho, o Sistema de Levantamento de Perdas da Emater/RS-Ascar (Sisperdas) indica que a área afetada pelas chuvas e enchentes foi de 113.700 hectares, resultando em perdas de produção de 354.189 toneladas. A estimativa de produção no Estado caiu de 5,2 milhões para 4,85 milhões de toneladas, e a produtividade passou de 6.401 para 5.966 quilos por hectare.

Em relação ao arroz, a Emater disse, citando dados fornecidos pelo Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga), que as perdas devem totalizar 160.664 toneladas.

Já a safra de feijão deve ter perdas de 18.244 toneladas, disse a Emater.