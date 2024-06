No acumulado do ano até maio, a poupança ainda tem saque líquido de R$ 15,548 bilhões - Freepik

Publicado 07/06/2024 10:15 | Atualizado 07/06/2024 10:15

Após a saída de R$ 1,141 bilhão da caderneta de poupança em abril, dados divulgados nesta sexta-feira, 7, pelo Banco Central (BC) mostram que as aplicações superaram as retiradas em R$ 8,227 bilhões no mês passado.

Esse foi o melhor resultado para meses de maio desde 2020, quando houve depósito líquido de R$ 37,201 bilhões. Em 2023, a saída da caderneta chegou a R$ 11,747 bilhões em maio.

No mês passado, foram aplicados na poupança R$ 362,497 bilhões, enquanto R$ 354,270 bilhões foram sacados pelos brasileiros. Considerando o rendimento de R$ 5,218 bilhões, o saldo total da caderneta somou R$ 993,273 bilhões ao final no mês passado.

No acumulado do ano até maio, a poupança ainda tem saque líquido de R$ 15,548 bilhões, muito impactado pela retirada de R$ 20,148 bilhões em janeiro. Em 2023, a caderneta registrou um saldo negativo de R$ 87,819 bilhões.