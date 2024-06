Presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto - Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Publicado 10/06/2024 13:21

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nesta segunda-feira, 10, que o Brasil é um dos poucos países do mundo que diminuíram a concentração bancária. Ele atribuiu esse processo a mudanças tecnológicas que permitiram a entrada de novas empresas no mercado.

"Nós temos menos concentração agora", afirmou, em um webinar da Constellation Asset. "Isso não quer dizer que os bancos maiores estejam desempenhando pior. Muito pelo contrário, muitos dos grandes bancos estão indo bem, e todos estão abraçando a mudança tecnológica."

Segundo o presidente do BC, desde a crise de 2008 vários países decidiram aumentar a concentração bancária para fortalecer o sistema financeiro. Agora, ele disse, é possível descentralizar o sistema e reduzir a concentração, mas isso exige planejamento e tecnologia.

"Você pode diminuir a barreira de entrada com tecnologia, de forma a reduzir a concentração, melhorar os spreads e a qualidade dos serviços e aumentar a bancarização. Os grandes bancos não vão ser menores: eles vão ter pedaços menores da torta, mas é uma torta muito maior. Foi isso que conseguimos fazer no Brasil", afirmou Campos Neto.