Segundo o Ifec RJ, gasto médio com a compra de presentes será de R$ 159Freepik

Publicado 10/06/2024 17:44

O volume de vendas do comércio varejista no Rio de Janeiro, voltado para o Dia dos Namorados, deverá chegar a R$ 221,2 milhões em 2024. Confirmada a expectativa, o volume representa um crescimento de 8,3% em relação a 2023, quando o varejo fluminense movimentou R$ 204,2 milhões. Os dados são da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

De acordo com a CNC, entre os segmentos com maior movimento de vendas estão vestuário, calçados e acessórios, utilidades domésticas e eletroeletrônicos. Já o estudo realizado pelo Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ) mostra que metade dos consumidores da capital fluminense e da Região Metropolitana do Rio de Janeiro pretende presentear alguém no Dia dos Namorados. O gasto médio com a compra de presentes, segundo a pesquisa, será de R$ 159.