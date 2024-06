Pesquisa mostra que aqueles que atuam com produtos financeiros, como títulos, ações e moedas, não passam dos 5% - Freepik

Publicado 21/06/2024 12:26 | Atualizado 21/06/2024 13:03

Uma pesquisa da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), aponta que os brasileiros que investiram em produtos financeiros representaram apenas 37% da população, em 2023. Ou seja, mais da metade da população ainda não investe o seu dinheiro.

O levantamento ainda mostra que 68% das pessoas aplicam o dinheiro apenas em poupança e aqueles que atuam com produtos financeiros, como títulos, ações e moedas, não passam dos 5%.

Para o especialista em investimentos e finanças pessoais, Renan Diego, esses números refletem a falta de educação financeira. Mas a boa notícia é que é possível viver apenas da renda dos investimentos, segundo o expert.



“Para realizar bons investimentos é preciso ter uma carteira diversificada, alinhando o peso de cada ativo e com planejamento conforme a necessidade de renda de cada pessoa. Além das ações, outros três bons investimentos para viver de renda com dividendos são: Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs); Tesouro IPCA+ com juros semestrais e Debêntures Incentivadas”, explica Renan, que já educou mais de 7 mil brasileiros a administrar melhor o próprio dinheiro e investir do zero através da sua escola digital Produtividade Financeira.

O especialista explica ainda que os FIIs são ideais para quem busca uma renda mensal com isenção fiscal sobre dividendos e que procura investir no mercado imobiliário sem a necessidade de comprar imóveis de forma direta. “O Tesouro IPCA+ com juros semestrais, por sua vez, é indicado para investidores que buscam proteção contra a inflação e rendimentos periódicos, com a segurança de títulos públicos.

Já as Debêntures Incentivadas são boas opções para quem deseja investir em infraestrutura com benefícios fiscais, embora envolvam maior risco de crédito comparado aos títulos públicos. Então, é importante analisar a avaliação de risco da empresa que está emitindo a debênture e buscar sempre os ratings AAA, AA ou A”, acrescenta o educador financeiro.



Para aqueles que desejam viver de renda, o especialista explica alguns processos para começar. Abaixo, Renan Diego explica o passo a passo para alcançar a independência financeira, confira:



1 - Aprenda sobre Produtividade Financeira: “Da mesma forma que buscamos produtividade na nossa carreira, eu digo que o brasileiro precisa aprender a ser produtivo na sua vida financeira. Aprender sobre produtividade financeira vai ajudar no conhecimento sobre psicologia do dinheiro, planejamento financeiro e investimentos, facilitando a pessoa a ter uma renda sem renunciar à sua qualidade de vida. O segredo é o equilíbrio atrelado com objetivos bem definidos”, comenta Renan.



2 - Defina como meta o valor da renda que deseja obter: “Analise e determine o valor necessário para cobrir as despesas mensais junto com um estilo de vida confortável. Em seguida, coloque um prazo para alcançar essa meta. Por exemplo, desejo uma renda passiva de R$ 3.500 vinda dos meus investimentos nos próximos 5 anos.”, orienta o especialista.



3 - Crie uma reserva financeira: “Antes de focar em investimentos para gerar renda, construa, em primeiro lugar, uma reserva financeira para você dar segurança para sua família. O ideal é que você tenha uma segurança financeira de 6 a 12 meses de suas despesas essenciais, afinal nunca sabemos quando o desemprego pode bater à porta, uma doença grave pode chegar e até mesmo uma grande dívida ou acidente pode comprometer o orçamento”, explica o expert.



4 - Diversifique os investimentos: “Além de investir em Renda Fixa, invista também em Renda Variável para multiplicar seu patrimônio e acelerar a sua independência financeira, como ações e FIIS na bolsa de valores do Brasil e Stocks e REITs na bolsa norte-americana”, indica Renan. O ideal para quem está começando é ter 60% do dinheiro investido em Renda Fixa e 30% bolsa de valores do Brasil e 10% bolsa de valores norte-americana.



5 - Reinvista os seus dividendos: “O reinvestimento dos dividendos vai gerar um evento bola de neve, com isso ajudará a acelerar seus resultados com apoio dos juros compostos”, finaliza o especialista.