Somatório das dívidas alcançou 127,8 bilhões de reais Reprodução

Publicado 26/06/2024 10:10

O número de empresas endividadas no Brasil é preocupante. Segundo relatório da Serasa Experian, 6,7 milhões iniciaram o ano endividadas. Ou seja, 300 mil a mais comparado ao mesmo período de 2023. O somatório das dívidas alcançou 127,8 bilhões de reais e o sinal de alerta precisa estar ligado. No estado do Rio são 604.940 inadimplentes.



A Serasa apresentou um ranking com as percentagens de endividamento por setor (1º serviços: 54,9%; 2º comércio: 36,4%; 3º indústria: 7,5%; 4º primário: 0,8% e 5º outros: 0,4%). Considerando esses importantes aspectos, Alessandro Schlomer, consultor em planejamento financeiro e CEO da Potencer Soluções Corporativas, preparou seis dicas para a boa saúde financeira do seu negócio.

Confira:



1 - Tenha um controle rigoroso do seu fluxo de caixa: monitore as entradas e saídas de dinheiro diariamente, segregue o fluxo operacional e não operacional, utilize ferramentas de gestão financeira para automatizar o processo e mantenha um fluxo de caixa positivo, com mais entradas do que saídas. Você pode utilizar softwares como Omie, Conta Azul, MXM, ou até mesmo uma planilha bem estruturada para facilitar a gestão financeira;



2 - Faça um planejamento financeiro detalhado: defina metas e objetivos claros, crie um orçamento minucioso, incluindo todas as receitas, custos e despesas previstas, e acompanhe o desempenho do seu negócio em relação ao seu orçamento;



3 - Gerencie seus custos de forma eficaz: identifique e categorize todas as suas despesas, negocie melhores preços com seus fornecedores, busque maneiras de reduzir custos desnecessários, e acompanhe uma DRE (Demonstração do Resultado do Exercício) gerencial (aberta por linha de negócio). Exemplo: o lucro sobre a receita para entender o percentual de lucratividade do negócio;



4 - Invista em sua empresa: reserve parte do seu lucro para reinvestimento no negócio - em novos produtos, serviços, marketing e tecnologia, e aumente a sua produtividade e eficiência;



5 - Pessoa física x Pessoa jurídica: não misture suas contas pessoais com as contas corporativas e tenha uma conta bancária de pessoa jurídica;



6 - Mantenha-se atualizado sobre as suas finanças: revise-as regularmente e faça ajustes no seu planejamento financeiro conforme necessário. A saúde financeira é fundamental para o seu sucesso a longo prazo.