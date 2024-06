No mesmo período do ano passado, houve criação líquida de 874.289 postos formais - Arquivo/Agência Brasil

No mesmo período do ano passado, houve criação líquida de 874.289 postos formaisArquivo/Agência Brasil

Publicado 27/06/2024 15:43

Após a criação de 239.201 vagas em abril, o mercado de trabalho formal registrou um saldo positivo de 131.811 carteiras assinadas em maio, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta quinta-feira, 27, pelo Ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho.

Na divulgação deste mês, a pasta alterou a sistemática de publicação dos dados de emprego formal. Tradicionalmente, os números são distribuídos à imprensa antes da coletiva com o ministro do Trabalho.

Na quarta-feira, 26, a assessoria do Ministério informou que Marinho faria a divulgação dos dados durante a coletiva, para em seguida o material ser disponibilizado no site da pasta. Os dados completos, portanto, ainda não foram divulgados à imprensa.

O mercado financeiro esperava um avanço no emprego no mês, e o resultado veio abaixo do piso das estimativas de analistas consultados pelo Projeções Broadcast. A mediana indicava a abertura de 200 mil postos de trabalho, e o intervalo das estimativas, todas positivas, variavam de 164 mil a 262.957 vagas.

No acumulado dos cinco primeiros meses de 2024, o saldo do Caged já é positivo em 1.088.955 vagas. No mesmo período do ano passado, houve criação líquida de 874.289 postos formais.