CAp-Uerj está com vagas abertas - Reginaldo Pimenta / Arquivo O Dia

Publicado 30/06/2024 13:38 | Atualizado 30/06/2024 13:50

Rio - Estão abertas, até o dia 11 de julho, as inscrições para o processo seletivo 2025 do Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira (CAp-Uerj). São oferecidas 60 vagas para o 1º ano do ensino fundamental, 60 para o 6º ano e seis para o 1º ano do ensino médio. Veja o edital aqui.

Para se candidatar às vagas reservadas pelo sistema de cotas, os responsáveis devem ainda entregar presencialmente a documentação comprobatória até 12 de julho no campus Maracanã, conforme descrito no edital. O valor da taxa de inscrição é de R$ 52 para o 1º ano do ensino fundamental e de R$ 95 para o 6º ano do ensino fundamental e 1º ano do ensino médio.



"O CAp é uma instituição de ensino pública que preza por uma educação de qualidade e pela formação integral, crítica e humanista de seu corpo discente. Historicamente, nossos processos seletivos contam com muitas inscrições para ingresso em duas séries do ensino fundamental e para as vagas ociosas que, neste edital 2025, também ofertará vagas para o 1º ano do ensino médio", comenta a professora Mônica Almeida, diretora da unidade.



Os candidatos comprovadamente carentes – que possuem renda per capita mensal familiar bruta igual ou inferior a R$ 2.118,00 – poderão concorrer às vagas destinadas aos seguintes grupos: negros (pretos e pardos), indígenas e quilombolas; estudantes da rede pública de ensino e pessoas com deficiência. Também haverá reserva de vagas para filhos de servidores da Uerj.



Os novos alunos do CAp-Uerj serão selecionados por meio de sorteio público, com realização prévia de uma prova de nivelamento apenas para os postulantes ao 6º ano do ensino fundamental e ao 1º ano do médio. A avaliação será aplicada em 29 de setembro, e serão considerados aptos aqueles que obtiverem 50% de acertos em cada uma das partes da prova. Já o sorteio está marcado para o dia 26 de novembro. O local e o horário serão indicados no Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI).



Para mais informações, acesse a página do processo seletivo.