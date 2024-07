Lula concedeu entrevista à Rádio Princesa, em Feira de Santana, na Bahia - Reprodução / Internet

Publicado 01/07/2024 12:52

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que "há uma política de financiamento do governo extraordinária" para o agronegócio e citou o Plano Safra, que está prestes a ser anunciado com as verbas para 2024 e 2025. As declarações ocorreram em entrevista à Rádio Princesa, em Feira de Santana, na Bahia, nesta segunda-feira (1).

"Nós já fizemos no ano passado o maior programa de financiamento de agricultura da história deste País. Vamos fazer agora, de manhã, para o pequeno e médio proprietário, para a agricultura familiar, e vamos fazer de tarde para o agronegócio, na quarta-feira", disse. "Quarta-feira, vamos fazer."

Lula prosseguiu: "Serão dois grandes programas de financiamento, juros subsidiados, para que as pessoas possam continuar trabalhando, porque eu acho que nós temos que levar em conta que o agronegócio hoje é responsável por grande parte da riqueza deste País, e é importante que continue assim", disse.

Na ocasião, Lula disse que defende a continuidade do crescimento do agronegócio brasileiro.

"A gente vai trabalhar para o agronegócio continuar crescendo, a gente vai trabalhar para o agronegócio continuar crescendo, a gente vai trabalhar para que o pequeno e médio produtor continue crescendo, e a gente vai trabalhar para a indústria brasileira voltar a crescer", declarou.

O Plano Safra 2024/25 terá R$ 475,56 bilhões em recursos disponíveis para financiamentos de pequenos, médios e grandes produtores. O valor é recorde e 9% maior que o ofertado na safra anterior, de R$ 435,8 bilhões, segundo o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, antecipou em entrevista exclusiva ao Broadcast Agro. Do montante, R$ 400,585 bilhões serão destinados para a agricultura empresarial e R$ 74,98 bilhões para a agricultura familiar.