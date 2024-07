Investimento federal em rodovias fluminenses cresceu 59% na comparação com 2022 - Agência Brasil

Publicado 04/07/2024 18:04

O investimento federal na melhoria da infraestrutura de transportes no Estado é de R$ 147,8 milhões em 2024. O valor representa um aumento de 59% em relação a 2022, quando R$ 93 milhões foram aplicados nas rodovias e ferrovias fluminenses. Somados os anos de 2023 e 2024, o total destinado pelo governo federal nas vias do Rio de Janeiro chega a R$ 236 milhões. Os dados estão disponíveis no ComunicaBR , plataforma de transparência.Do total de recursos transferidos neste ano, R$ 80 milhões foram destinados para manutenção das rodovias e os R$ 67,8 milhões restantes para serem usados em construção, adequação e outros serviços.Uma das obras emblemáticas no Estado, a duplicação da Serra das Araras, uma demanda antiga dos motoristas que trafegam pela Rodovia Presidente Dutra (BR-116) entre São Paulo e Rio de Janeiro, está prestes a se concretizar. Em abril, foi assinada a Ordem de Serviço para o início das obras. O investimento é de R$ 1,5 bilhão (público + privado) e a duplicação beneficiará cerca de 20 milhões de pessoas.A duplicação da Serra das Araras visa a reduzir o risco de acidentes fatais e diminuir os transtornos, como congestionamentos de até dez horas causados por tombamentos de carretas. A Rodovia Presidente Dutra é vital para a economia brasileira, transportando cerca de metade do PIB do país. Aproximadamente 30% do tráfego na Serra das Araras é de veículos pesados, que carregam anualmente 43,96 milhões de toneladas de itens essenciais como produtos químicos, grãos, carnes, laticínios e minérios.Além disso, estão previstos leilões para trechos entre Juiz de Fora e Rio de Janeiro, nas BR-040/495/RJ/MG.