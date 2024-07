Sefaz-RJ alerta que prazo para atualização cadastral das empresas vai até 8 de agosto - Sefaz-RJ/Divulgação

Publicado 10/07/2024 15:31

A Secretaria Estadual de Fazenda (Sefaz-RJ) deu início à atualização cadastral obrigatória de empresas contempladas com benefícios fiscais de ICMS, conforme determina a Resolução Sefaz nº 675/2024, publicada na segunda-feira, 8. O prazo para realizar o procedimento, que dará à Sefaz mais ferramentas na atuação contra a concorrência desleal, vai até 8 de agosto.

A atualização é feita exclusivamente de forma on-line no Portal da Fazenda. Para isso, é necessário acessar o site do Atendimento Digital da Sefaz-RJ , mais conhecido como ADRJ. Em seguida, clicar no menu, selecionar a opção “Serviços por categoria” e, na sequência, “Isenções e benefícios fiscais”. Na tela que virá depois, o procedimento é simples e rápido, basta escolher “Atualização cadastral referente ao uso de benefícios fiscais” e preencher os dados solicitados: número e tipo de processo de concessão do benefício, Inscrição Estadual e legislação que instituiu o benefício.