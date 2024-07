Haddad defendeu participação dos empresários no debate sobre leis e políticas públicas - Joédson Alves/Agência Brasil

Publicado 12/07/2024 11:23

São Paulo - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu nesta sexta-feira, 12, que a maior parte dos empresários do País é formada por pessoas sérias e que elas precisam se posicionar a favor do desenvolvimento. "Temos que separar o joio do trigo", disse o ministro.

"Eu convivo muito com empresários sérios. A maioria dos empresários do Brasil é gente muito séria e que acredita no Brasil", disse Haddad, reforçando que muitos desses empresários ficam no anonimato e que eles podem contribuir com o debate público. "Quanto mais participativo produção de leis e políticas públicas, melhora desempenho do Congresso, e Judiciário", disse.

Emendas

Quando questionado sobre o volume de emendas parlamentares que vem sendo pagas, Haddad disse o Congresso Nacional pode fazer "uma reflexão" sobre esses pagamentos e que o momento atual vai servir "de aprendizado" para "colocar ordem" nessa parte do orçamento. Entre as possibilidades, Haddad citou que pode haver realocação dos valores das próprias emendas para questões específicas e já definidas antes.

"Agora aprovaram que um porcentual de emenda tem que ir para mudança climática. Isso tudo tem que ser feito, é uma reflexão do próprio Legislativo sobre realocar", exemplificou o ministro.