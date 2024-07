Pesquisa por faixas de renda mostrou melhora da confiança em três dos quatro grupos analisados - Reprodução internet

Pesquisa por faixas de renda mostrou melhora da confiança em três dos quatro grupos analisadosReprodução internet

Publicado 25/07/2024 10:36

O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) cresceu 1,8 ponto em julho, a 92,9 pontos, na série com ajuste sazonal, informou nesta quinta-feira, 25, a Fundação Getúlio Vargas (FGV). Com o resultado, a média móvel trimestral do índice subiu 0,1 ponto.



Entre os componentes do ICC, o Índice de Situação Atual (ISA) ficou estável em 81,6 pontos, enquanto o Índice de Expectativas (IE) subiu 3,0 pontos, a 101,1 pontos.



A abertura da pesquisa por faixas de renda mostrou melhora da confiança em três dos quatro grupos pesquisados. O índice passou de 91,4 para 92,4 pontos entre as famílias com renda até R$ 2 100,0, enquanto as famílias com rendimentos de até R$ 4.800,0 tiveram alta de 5,2 pontos na confiança, a 92,4 pontos. O indicador recuou de 92,9 para 92,4 pontos para famílias com renda de até R$ 9.600 e subiu de 93,1 para 93,6 pontos entre famílias com renda acima de R$ 9.600.

Confiança do consumidor sobe 1,8 ponto em julho, a 92,9 pontos, afirma FGV

A A A Tamanho do texto?