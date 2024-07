Representação visual da Margem Equatorial - Petrobrás/Divulgação

Publicado 29/07/2024 08:03

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que a Petrobras vai cumprir todos os requisitos e exigências do Ibama para conseguir a licença ambiental do Ibama à exploração da Margem Equatorial. Segundo ele, com a exploração da área, a Petrobras vai ganhar muito mais valor e poderá investir mais.



"Nós vamos chegar a bons termos (com o Ibama) e anunciar muito boas novas. A Petrobras vai ganhar muito mais valor, vamos ter muito mais recursos para poder investir, e vamos cumprir o grande propósito do nosso governo que é gerar emprego e renda para combater a desigualdade no País", disse Silveira, depois de participar sábado, 27, de evento na sede da Light, no Rio de Janeiro.



De acordo com Silveira, a decisão política sobre a exploração de petróleo na Margem Equatorial já foi tomada.

Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira Joédson Alves/Agência Brasil