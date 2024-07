Maioria dos clientes deve fazer uso do cartão de crédito, Pix e cartão de débito - Renan Areias / Agência O Dia

Maioria dos clientes deve fazer uso do cartão de crédito, Pix e cartão de débitoRenan Areias / Agência O Dia

Publicado 30/07/2024 10:36 | Atualizado 30/07/2024 10:41

Rio - Uma das datas mais importantes para o comércio no segundo semestre do ano, o Dia dos Pais anima o comércio carioca. Segundo uma pesquisa realizada pelo Clube dos Diretores Lojistas do Rio de Janeiro (CDLRio) e pelo Sindicato dos Lojistas do Comércio do Rio de Janeiro (SindilojasRio), a estimativa é de que haja um crescimento de 3% nas vendas referentes ao período.

Foram entrevistados comerciantes dos ramos de roupas, calçados, joias e relógios, eletroeletrônicos, livros, celulares, artigos esportivos, perfumes e acessórios (carteiras e cintos), com o objetivo levantar expectativas para a data.

A pesquisa mostra otimismo na medida em que algumas condições da economia se mantêm, como aumento do emprego e estabilidade dos preços. Os lojistas preveem que vestuário (comuns e esportivos), calçados (incluindo tênis, sandálias e chinelos) e acessórios (carteiras e cintos) e outros artigos de uso pessoal possam ser os produtos mais demandados.



Em um balanço até maio, o quadro é de que o comércio vem conseguindo aumentar as vendas, embora com crescimentos menores. Em relação ao ano passado há maior consistência. As taxas mensais apresentam-se maiores do que as variações mensais contra o mês anterior. Por este critério, o aumento das vendas mostra-se com vigor.



Para o Dia dos Pais, os lojistas estimam que o preço médio dos presentes por pessoa deve ficar entre R$ 150,00 e R$ 200,00. A maioria dos clientes deve fazer uso do cartão de crédito, Pix, cartão de débito e o próprio da loja como forma de pagamento, muitos através do parcelamento.



"Felizmente o varejo vem revelando desempenho melhor. Depois de tempos difíceis, a sequência nos dá esperança para atingirmos 3,0% de aumento no Dia dos Pais. Afinal, o consumo está tracionado e a economia caminha melhor. No entanto, a elevação dos juros pode representar uma trava no processo", aponta Aldo Gonçalves, presidente das duas instituições.