Profissional da educação deve cumprir alguns requisitosDoivulgação

Publicado 31/07/2024 12:27 | Atualizado 31/07/2024 12:41

Em função da atividade em magistério, os profissionais da educação têm direito à aposentadoria com redução de idade em cinco anos. Além dos professores da educação básica, os profissionais que exercem atividades como direção de unidade escolar e coordenação e assessoramento pedagógicos também possuem direito à redução. No entanto, é importante notar que os docentes de ensino superior não se enquadram nas regras diferenciadas.



O profissional da educação (seja das redes públicas ou privadas) deverá comprovar o exercício efetivo e exclusivo em magistério e deve cumprir os seguintes requisitos:



- Carência de 180 meses de contribuição;

- Idade mínima de 57 anos (se mulher) e 60 anos (se homem);

- No mínimo 25 anos de contribuição em atividade de magistério, tanto para mulher quanto para homem.



Documentos básicos



- Identidade

- CPF

- Comprovante de residência

- PIS/Pasep ou NIT

- CNIS

- Carteira de trabalho

- Declaração de ensino do estabelecimento que o professor ensinava.