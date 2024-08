Edifício-Sede do Banco Central em Brasília - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Edifício-Sede do Banco Central em BrasíliaMarcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 31/07/2024 19:48

Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) reformulou o parágrafo que costumeiramente trata do cenário fiscal e de seus impactos para a condução da política de juros no comunicado que se seguiu à decisão de manter a Selic em 10,50% ao ano . O documento desta quarta-feira, 31, acrescenta que "a percepção dos agentes econômicos sobre o cenário fiscal, junto com outros fatores, tem impactado os preços de ativos e as expectativas dos agentes".