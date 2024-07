O certame ocorre na B3, em São Paulo, e conta com a participação de 10 empresas - Divulgação

O certame ocorre na B3, em São Paulo, e conta com a participação de 10 empresasDivulgação

Publicado 31/07/2024 12:26

A estatal Pré-Sal Petróleo S A. realiza, na tarde desta quarta-feira (31), um leilão para licitar 37,5 milhões de barris de petróleo da União, referentes à produção estimada em 2025 dos campos de Mero e Búzios, na Bacia de Santos. O pregão acontece na modalidade de maior preço, e a expectativa da PPSA é arrecadar R$ 15 bilhões com a venda do petróleo.

A referência mínima da primeira etapa para os lotes de Mero será igual ao valor do Brent do dia com desconto abaixo de US$ 4,40, enquanto o limite mínimo da primeira etapa do lote de Búzios será igual ao valor do Brent datado, menos US$ 4,25.

O montante de óleo estimado para o certame é o maior já licitado e equivale a uma entrega de aproximadamente 66 cargas de 500 mil barris em 2025, que estarão disponíveis nos navios-plataformas (FPSOs, da sigla em inglês) Guanabara, Sepetiba, Duque de Caxias e Pioneiro de Libra, em Mero, e nas plataformas P-74, P-75, P-76, P-77 e Almirante Barroso, em Búzios.

Esses volumes são estimativas da futura parcela de petróleo da União nesses campos, que contemplam incertezas inerentes ao processo de produção. Ao arrematar um lote, o comprador terá à disposição toda a carga nomeada em 2025, que pode ser maior ou menor do que o volume estipulado no edital.

O certame ocorre na B3, em São Paulo, e conta com a participação de 10 empresas que foram cadastradas.

Elas podem participar do pregão individualmente ou em consórcio. Estão no páreo Petrobras, Refinaria de Mataripe, CNOOC Petroleum Brasil, ExxonMobil Exploração Brasil, Equinor Brasil Energia, Galp Energia Brasil, PetroChina International (Brazil) Trading, Prio Comercializadora, Shell Trading Brasil e TotalEnergies EP Brasil. As empresas poderão fazer ofertas para apenas um lote ou para todos os lotes.

Dinâmica

Serão leiloados, separadamente, quatro lotes de petróleo, sendo três de Mero. Dois deles têm quantidades estimadas de 12 milhões de barris, e um de 11 milhões de barris. Em Búzios será licitado um lote com quantidade estimada de 2,5 milhões de barris.

Caso não haja ofertas no patamar inicial de preços estabelecido pela PPSA, será realizada uma segunda sessão.

A comissão de licitação anunciará na hora um novo patamar de preço mínimo e abrirá um pregão em viva-voz com a possibilidade de participação de todas as empresas habilitadas.