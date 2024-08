Vendas de seminovos devem manter ritmo de crescimento no segundo semestre - fotos Luciano Belford

Publicado 01/08/2024 16:26

O mercado de carros seminovos segue em alta no Brasil. De acordo com dados da Federação Nacional dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto), o primeiro semestre de 2024 fechou com um aumento de 7,2% em relação ao mesmo período do ano passado. No total, foram comercializadas 7.343.752 unidades entre janeiro e junho deste ano.

Esse crescimento positivo se reflete também no mês de junho, quando 1.295.265 veículos usados e seminovos foram vendidos, um aumento de 10,2% em comparação com junho de 2023.

"Os números demonstram a solidez do mercado de seminovos no Brasil", afirma Rubens Félix, Gerente Geral da Carmais Seminovos, do Grupo Carmais. "Mesmo diante dos desafios da economia, os consumidores continuam buscando alternativas com bom custo-benefício, e os carros seminovos se encaixam perfeitamente nesse perfil."

São diversos os fatores que contribuem para o bom desempenho do mercado de seminovos. Entre os principais, destacam-se: aumento da frota de usados, maior variedade de modelos e condições de financiamento facilitadas. ’’Notamos que nesses primeiros meses de 2024 tivemos um grande aumento nas vendas em nossas lojas, com as principais saídas de carros entre 50 e 70 mil, de modelos como Gol, Palio, Uno, Strada, Onix entre outros.’’, comenta.

A expectativa para o mercado de seminovos no segundo semestre de 2024 é positiva. Os especialistas acreditam que o crescimento deve continuar, impulsionado pelos mesmos fatores que já vêm impulsionando o mercado até agora.