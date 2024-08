Consumidor passou a pagar mais caro pela gasolina e pelo etanol em julho - Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 02/08/2024 12:36

Dados do Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), levantamento que consolida o comportamento de preços das transações nos postos de combustível, apontaram que o último reajuste de +7,11% anunciado pela Petrobras no dia 8 de julho refletiu em um acréscimo de 1,64% no valor do litro da gasolina no acumulado de julho, em relação à primeira quinzena do mesmo mês, fechando julho a R$ 6,19.

“O litro da gasolina aumentou ao longo do mês e iniciamos o segundo semestre com média acima de R$ 6 para o combustível e preços mais altos em todo o País, cenário que deve se manter em agosto como reflexo do último reajuste, impactando o bolso dos motoristas brasileiros”, analisa Douglas Pina, diretor-geral de Mobilidade da Edenred Brasil.

O preço do etanol também subiu e o litro foi encontrado no País à média de R$ 4,16, após incremento de 1,96%, ante a primeira quinzena do mês.

No levantamento por região, todas registraram aumento no valor dos dois combustíveis, com destaque para o Norte, que liderou o ranking das maiores médias e a alta mais expressiva para a gasolina. Por lá, a gasolina ficou 2,16% mais cara e fechou a R$ 6,62, e o etanol foi encontrado a R$ 4,79, após aumento de 3,01%, ante aos primeiros quinze dias de julho. A Região Sul registrou o aumento mais significativo para o etanol, de 3,08%, fechando a R$ 4,35.

A média mais baixa da gasolina foi encontrada nos postos de abastecimento do Sudeste, a R$ 6,06. Já o litro do etanol com o valor mais baixo foi identificado nas bombas Centro-Oeste, que fechou a R$ 4,06.

Quase todos os estados e o Distrito Federal registraram aumento no valor dos combustíveis, em relação à primeira quinzena. No Acre, o IPTL apontou o litro da gasolina pela média mais cara do País, a R$ 7,11. Os postos cearenses registraram o etanol com a média mais alta, a R$ 5,15. Em São Paulo, foram encontrados tanto a gasolina quanto o etanol mais baratos de todo o País, a R$ 5,94 e R$ 3,95, respectivamente.

O aumento mais expressivo para a gasolina, de 4,13%, foi registrado no Ceará, que fechou o mês com o preço do litro a R$ 6,56. Já o Amazonas comercializou o etanol a R$ 4,57, com uma alta de 6,03%, a maior entre os demais estados.

“Além de registrar as médias mais baixas para o etanol, as regiões Sudeste e Centro-Oeste foram as únicas onde o combustível foi considerado o mais vantajoso para abastecimento em todos os estados e também no Distrito Federal. Por emitir menos poluentes na atmosfera, o etanol é ecologicamente mais vantajoso e contribui para uma mobilidade de baixo carbono”, reitera Pina.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Edenred Ticket Log, com uma robusta estrutura de data science que consolida o comportamento de preços das transações nos postos, trazendo uma média precisa, que tem grande confiabilidade, por causa da quantidade de veículos administrados pela marca: mais de 1 milhão, com uma média de oito transações por segundo. A Edenred Ticket Log, marca da linha de negócios de Mobilidade da Edenred Brasil, conta com mais de 30 anos de experiência e se adapta às necessidades dos clientes, oferecendo soluções modernas e inovadoras, a fim de simplificar os processos diários.