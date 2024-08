Curso do INCA será ministrado em janeiro de 2025 - Divulgação

Publicado 02/08/2024 17:08

A 15ª edição do Curso de Verão, atividade tradicional do Programa de Pós-Graduação em Oncologia do INCA, será realizada de 27 de janeiro a 7 de fevereiro de 2025. O curso destina-se a alunos de graduação das áreas das Ciências Biológicas e da Saúde e é uma oportunidade para aproximar esse público das atividades de pesquisa da instituição. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas de 8 a 15 de agosto. São 40 vagas presenciais para alunos de todo o País.

As aulas teóricas serão transmitidas pelo canal do INCA no Youtube, não havendo limites de participantes. No entanto, apenas receberão certificados os 40 selecionados para as vagas presenciais. Os alunos de iniciação científica da instituição também poderão fazer o curso teórico presencialmente, com emissão de certificados.

O curso abordará temas diversos sobre aspectos epidemiológicos, clínicos e genéticos do câncer. “A nossa programação sobre a pesquisa em câncer está bastante atualizada, buscando compartilhar o conhecimento da instituição e atrair jovens talentos”, explica Lívia Costa de Oliveira, pesquisadora do INCA e integrante da comissão organizadora do curso.

A programação está dividida em uma etapa teórica e outra de prática experimental. As aulas são ministradas pelos próprios discentes e pesquisadores do Instituto. “É uma oportunidade de apresentarmos as linhas de pesquisa desenvolvidas no INCA a alunos de graduação de universidades públicas e privadas de todo o Brasil”, acrescenta a pesquisadora Sheila Coelho, outra integrante da comissão organizadora.

Como desdobramentos, espera-se que seja formada uma massa crítica originada de diferentes especialidades, com o interesse comum em desenvolver pesquisas em oncologia, que contribuirão para a melhora na qualidade de vida dos pacientes. “Assim, acreditamos que o Curso de Verão é também um agente transformador para discentes e docentes do nosso próprio instituto”, comentam as pesquisadoras.

As aulas do Curso de Verão serão ministradas de segunda a sexta-feira, em horário integral, nas unidades do INCA, no Rio de Janeiro. A programação de duas semanas conta com palestras durante o dia inteiro, nos dois primeiros dias e no último dia. Nos demais, haverá palestras somente pela manhã e atividades teórico-práticas à tarde.