Inscrições no programa de trainee da L'Óreal vão até o dia 27Internet/Reprodução

Publicado 01/08/2024 11:59

Com o objetivo de trazer a pluralidade da beleza ao recrutar e formar seus futuros líderes, o Grupo L’Oréal no Brasil abre as inscrições para seu programa de Trainee 2024 com metade das vagas destinadas para pessoas negras. As inscrições vão até o dia 27.

A iniciativa faz parte do compromisso da companhia em impulsionar a inovação por meio de pessoas e perspectivas diversas, além de acelerar a carreira de jovens talentos. Ao longo de 12 meses, os trainees passarão por uma trilha personalizada de desenvolvimento, onde terão uma imersão completa na empresa, através de job rotation — que possibilita experiências em diferentes áreas —, treinamento exclusivos, mentorias com líderes da L’Oréal, apadrinhamento com ex-trainees, contato com culturas diversas, além de apresentações para o Comitê Executivo do Grupo.

Os trainees podem escolher entre duas opções de jornadas. Aos que tiverem interesse nas áreas de Pesquisa & Inovação, RH, Digital, Finanças, TI e Operações, devem optar pela trilha de expertise. Já a

trilha de negócios vai se aprofundar nos produtos, marcas e consumidores. Durante essa jornada, os candidatos terão a chance de se desafiar em diversas áreas, experimentando o 360° da cadeia de negócios da maior empresa de beleza do mundo.

Os benefícios do Programa de Trainee incluem salário de R$ 7 mil, participação nos resultados individuais, vale refeição ou alimentação, vale transporte, auxílio creche/babá, plano de saúde, plano odontológico, wellhub e seguro de vida. Para aqueles que moram em cidades diferentes da sua alocação de trabalho será oferecida uma ajuda de custos para realocação na localidade da vaga.

Para participar, é preciso ter se formado entre de julho de 2022 a julho de 2024, em um curso reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) nas modalidades bacharelado, licenciatura ou tecnólogo. Além disso, todos os candidatos precisam ter disponibilidade para residir no Rio de Janeiro ou em São Paulo e ter flexibilidade para trabalhar das 9h às 18h, no modelo híbrido.