Associação oferece capacitação e formação em cultura - Divulgação/Estúdio Save As

Publicado 01/08/2024 09:27 | Atualizado 01/08/2024 09:29

Rio - O Viva Zona Oeste, Ponto de Cultura e Memória em Curicica, está com inscrições abertas para 100 vagas em cursos gratuitos em gestão e produção cultural, linguagens artísticas, tradições brasileiras e afro-brasileiras.

Os interessados em participar da 5ª edição do 'Falem da Zona Oeste', projeto de capacitação e formação em cultura, podem se candidatar pela internet . Com duração de 5 meses, as aulas serão realizadas de agosto a dezembro de 2024 na sede do Viva Zona Oeste, no bairro da Curicica, Jacarepaguá (próximo a estação do BRT Curicica).

Os cursos oferecidos são: Teatro Popular e Máscaras, Tradições Brasileiras (Cacuriá, Carimbó, Boi Bumba, etc.), Tradições Afro-Brasileiras (Jongo, Maracatu, etc.) e Gestão e Produção Cultural.

"Estamos muito animados com a realização desses cursos, pois a organização já atua há 17 anos, por toda a Zona Oeste e outras periferias, mas é a primeira vez que temos uma sede artística, que está em reformas por mais de 8 meses e vamos abrir primeiro para os alunos e em breve será aberto para a toda a comunidade", explica a coordenadora e gestora da organização Fernanda Rocha.

Cursos



- Capacitação em Gestão e Produção Cultural



O curso de Gestão e Produção Cultural será realizado às segundas-feiras, de 18h às 20h. Serão abordados desde questões empresariais, como abrir empresas e diferentes tipos de empresas culturais (desde MEI até Associações sem fins lucrativos), até processos de gestão empresarial e vão passar por elaboração de projetos culturais. As aulas incluirão a elaboração de portfólios, estratégias de comunicação e redes sociais.



O curso será realizado pelos coordenadores da organização, Fernanda Rocha e Vinicius Longo, artistas e gestores periféricos com vasta experiência e conhecimento em realidades em seus territórios por diversas vezes negligenciados e invisibilizados.



"Costumamos trabalhar de forma muito prática e personalizada, por isso, o curso tem apenas 20 vagas. Além do trabalho individualizado, ao final, todos os alunos dessa disciplina irão realizar e produzir um evento de abertura da nossa sede artística, aplicando todo o conhecimento adquirido. Nosso processo é empresarial, mas profundamente comunitário", explica Vinicius Longo.



- Teatro popular: experiências afrocentradas e inclusivas



Os cursos de linguagens artísticas, tradições brasileiras e afro-brasileiras da 5ª edição do 'Falem da Zona Oeste' são focados em experiências afrocentradas, com temáticas e professores alinhados a essa proposta.



O Teatro Popular terá duas turmas, cada uma com 20 vagas. A primeira turma, voltada para artistas que desejam aprimorar suas técnicas teatrais, será realizada às quartas-feiras, das 18h às 20h. As aulas abordarão o uso de máscaras, desde as neutras até as inspiradas em diferentes culturas e técnicas. A segunda turma, destinada a iniciantes, ocorrerá aos sábados, das 15h30 às 17h30.



As aulas serão ministradas por Rodrigo Sàngódáre, professor de Teatro, comprometido em compartilhar seus conhecimentos de forma inclusiva, especialmente para aqueles que muitas vezes não podem pagar por esses cursos, geralmente oferecidos em territórios centrais e de difícil acesso para moradores de periferias.



- Tradições afro-brasileiras em diversos saberes ancestrais



O curso de Tradições Afro-Brasileiras será realizado em duas turmas, cada uma com 20 vagas. As aulas ocorrerão às quartas-feiras, das 13h às 15h, e aos sábados, no mesmo horário. Será abordada a musicalidade das manifestações culturais, como Jongo, Maracatu, além de canto, dança e toques.



As aulas serão ministradas por Hosania Nascimento, líder do Quilombo Aquilah, um aquilombamento urbano formado por mulheres que vivem juntas há mais de 30 anos, criando uma forte comunidade feminina onde elas encontraram um lugar seguro. Hoje, muitas dessas mulheres cantam e tocam, empoderando outras mulheres através da cultura.



- Curso de Tradições Brasileiras: celebração das festas populares



O curso de Tradições Brasileiras será realizado em duas turmas, cada uma com 20 vagas. As aulas acontecerão às quartas-feiras, das 15h30 às 17h30, e aos sábados, das 10h às 12h. Serão abordadas manifestações culturais como Cacuriá, Carimbó, Boi Bumbá e Coco, com foco em cantorias, danças e celebrações dos festejos populares de diversas regiões do Brasil.



As aulas serão ministradas por Cíntia Travassos, coordenadora do grupo As Panambis, que pesquisa culturas populares através da troca de saberes entre mestres e mestras de todo o Brasil, especialmente do nordeste. No seu curso a brincante e educadora também receberá vários educadores, brincantes e grupos convidados.



O 'Falem da Zona Oeste – 5ª edição' é um projeto de formação e capacitação em cultura realizado pelo Ponto de Cultura e Memória Viva Zona Oeste, com recursos do Ministério da Cultura, Fundo Nacional de Cultura e do Governo Federal.