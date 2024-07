Cursos auxiliam jovens e adultos no mercado de trabalho por meio da inclusão digital - Divulgação/Marcos de Paula/Prefeitura do Rio

A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia (SMCT), está com inscrições abertas para mais de 2 mil vagas em diversos cursos e oficinas gratuitas de tecnologia e empreendedorismo nas três Naves Satélites e nas cinco Navezinhas Cariocas.

As oito unidades geram qualificação de jovens e adultos em tecnologias da informação para integração com o mercado de trabalho, com recursos que possibilitam a públicos diversos acessar e aprender a utilizar as ferramentas de mídias digitais.As três Naves Satélites atendem ao público em geral, de segunda a sexta, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 12h. As cinco Navezinhas Cariocas funcionam, de segunda a sexta, das 9h às 17h. Todas as unidades têm espaço com computadores destinados ao livre acesso à internet com orientação de uma equipe de apoio aos usuários.Entre os cursos e oficinas oferecidas pelas Naves Satélites e Navezinhas Cariocas, estão: Criando o seu currículo, Informática para crianças, Scratch: Programação para Crianças, Fotografia com celular, Digitação em Prática, Aprendendo a mexer no Computador, Edição de Vídeo, Excel, Canva, Word Essencial, dentre outros.Os interessados em ter acesso ao cronograma completo e fazer a inscrição devem acessar o site www.navedoconhecimento.rio