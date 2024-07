Faculdade abre mais de mil vagas gratuitas para cursos; Confira programação - Divulgação

Publicado 29/07/2024 23:04 | Atualizado 29/07/2024 23:08

A Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio abriu 1.560 vagas totalmente gratuitas para as Jornadas Acadêmicas. Os cursos são voltados para os estudantes que desejam conhecer novas áreas, ou até mesmo ampliar e aprofundar o conhecimento nas áreas de Direito, Relações Internacionais, Administração, Psicologia, Ciências Econômicas e Contábeis.Ao todo, 51 cursos serão lecionados até o dia 2 de agosto, iniciandoàs 8h e indo até às 21h. Os cursos valem como hora complementar e as inscrições podem ser feitas pelo link "As Jornadas Acadêmicas nascem no Mackenzie Rio como uma possibilidadede ofertar um conteúdo diferenciado aos nossos alunos e à sociedade, gratuitamente, em fazer as aulas na faculdade. São palestras e temas absolutamente modernos e desafiadores e que têm a ver com os nossos cursos de graduação. Já tivemos, inclusive, alunos que se sentiram despertados para ampliar suas áreas de estudo, como, por exemplo, estudantes de Ciências contábeis que fazem as jornadas de Direito, alunos de Direito que fazem jornada de Administração e percebem que os demais cursos têm muito a contribuir com a carreira escolhida. Essa semana é uma experiência riquíssima de tradução do conhecimento e de ampliação dos estudos", afirma o professor Wladymir Soares de Brito, diretor da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio.