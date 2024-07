Contratações incluem postos onshore e offshore - Divulgação

Publicado 26/07/2024 08:41

A Ocyan vai abrir 160 postos de trabalho na área de manutenção e serviços offshore (MSO) em plataformas que operam no Campo de Búzios, maior campo de petróleo do mundo em águas ultraprofundas em extensão e em reservas.



Nesta primeira oferta, são 120 oportunidades de trabalho offshore (em alto mar) e 40 onshore (em terra, na base de Macaé) para funções como pintor industrial, soldador, caldeireiro, montador de andaime, escalador, delineador e técnico de planejamento.

Todas as informações sobre inscrição e processo seletivo podem ser obtidas no site da Ocyan . A empresa não realiza qualquer tipo de cobrança para que o candidato participe do processo de seleção.O Campo de Búzios fica na porção central da Bacia de Santos, a 180 km do município do Rio, mas as vagas offshore oferecidas podem interessar mesmo a quem mora em outros Estados. Como a escala, neste caso, requer 14 dias na plataforma, o trabalhador tem a possibilidade de passar o período de 14 dias seguintes de folga em sua cidade de origem.Também podem interessar aos moradores da capital e região metropolitana do Rio, uma vez que o embarque para o Campo de Búzios é feito a partir de voos que saem do aeroporto de Jacarepaguá e adjacências. Há vagas para profissionais com nível médio, técnico e superior, com salários e benefícios compatíveis com o mercado e o padrão da indústria de óleo e gás.