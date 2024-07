Faetec recebe aval para abrir vagas temporárias para profissionais - Divulgação/ PGE RJ

Publicado 24/07/2024 16:29

O governador Cláudio Castro autorizou a Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) a contratar até 664 professores temporários para atuarem na Educação Básica, Profissional e Superior nos anos letivos de 2024 e 2025. A medida foi publicada no Diário Oficial desta quarta-feira (24).



"Nosso compromisso é oferecer cada vez mais uma educação de qualidade para os nossos jovens e melhorias para os professores. Não mediremos esforços para fazer com que a Faetec continue sendo referência e formando jovens talentos do nosso estado", destacou o governador Cláudio Castro.



A contratação dos novos profissionais será por meio de processo seletivo simplificado e a remuneração pode chegar até R$ 4.309,00, com carga horária que varia de 20h à 40h, a depender do cargo. As oportunidades são para os cargos de professor; orientador e supervisor educacional; e instrutor para as disciplinas profissionalizantes.



"Essa autorização representa um grande ganho para a educação e para a Faetec. Os docentes e demais profissionais irão suprir as demandas das unidades vinculadas à rede, contribuindo para que a Faetec continue ofertando educação gratuita de qualidade", afirmou a presidente da Faetec, Caroline Alves.



Do total de vagas, 35% será destinado ao sistema de cotas, sendo 5% para Pessoas com Deficiência, 10% para candidatos com hipossuficiência econômica e 20% para negros e índios. Após comprovarem aptidão em exame de saúde ocupacional, os candidatos selecionados terão direito à licença maternidade e paternidade, férias e 13º salário.