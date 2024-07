Interessados devem se candidatar pela internet - Divulgação

Publicado 24/07/2024 12:41

Rio - O Assaí Atacadista está com 253 vagas de emprego abertas no Estado do Rio de Janeiro. Os interessados devem se candidatar pela internet . Pessoas com Deficiência (PcDs) também podem participar do processo seletivo.

Para iniciar a participação no processo seletivo, basta filtrar por localidade no portal e é necessário ter em mãos RG, CPF, número de telefone e endereço de e-mail. A convocação acontecerá direto pela plataforma Gupy.

As oportunidades englobam diferentes cargos, como Operador (a) de Caixa e Operador(a) de Loja. Os candidatos devem ter mais de 18 anos, ensino médio completo e disponibilidade para trabalhar em escala de 6x1 (seis dias trabalhados e um de folga por semana).



Além do salário, também há benefícios como vale-transporte, assistência médica e odontológica, seguro de vida, alimentação no restaurante, entre outros. A empresa também possui plano de carreira, com investimentos constantes em capacitação e no desenvolvimento profissional de seus colaboradores em todo o país.