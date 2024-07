Oportunidades abrangem pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho - Arquivo/Agência Brasil

Publicado 22/07/2024 18:00

Rio - O mercado de trabalho do Rio de Janeiro está com pelo menos 6.621 oportunidades de trabalho, estágio e jovem aprendiz para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade. As vagas abrangem pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho e aquelas com alguma deficiência (PCDs). Há também diversas oportunidades para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio, serviços gerais e construção civil.

Confira:

Setrab

A Secretaria de Trabalho e Renda está divulgando, esta semana, 2.130 vagas de emprego formal.

As 2.130 vagas oferecidas pelo Sine estão distribuídas pelas regiões Metropolitana, Médio Paraíba e Serrana. A região Metropolitana concentra o maior número de oportunidades: são 1.889 vagas para diferentes níveis de escolaridade. Entre elas, há 127 posições dirigidas a pessoas com deficiência (PcD), muitas sem necessidade de experiência. Destaque para as funções de pedreiro (30 vagas) e carpinteiro (27 vagas), em Niterói e Jacarepaguá, respectivamente. A remuneração pode chegar a dois salários mínimos (R$ 2.824).

A mesma região oferece, para grande concorrência, 60 boas vagas com exigência de experiência como babá, em bairros da zona Sul e Duque de Caxias, com salários de até R$ 4.236, 100 para motorista de ônibus em Anchieta e seis para subgerente de lojas, nas cidades de Belford Roxo, Nova Iguaçu e bairros de Mesquita, Méier e Ipanema, entre outros. Também estão sendo oferecidas oportunidades para gerente de supermercados em Nova Iguaçu, com remuneração de até R$ 8.472, necessitando de experiência anterior.

Na região do Médio Paraíba, foram captadas 34 vagas, com remunerações que chegam a R$ 2.824 para motorista de caminhão, em Volta Redonda, acompanhante de idosos e farmacêutico, em Valença, e pedreiro, em Itatiaia.

Na Região Serrana, quase todas as 207 oportunidades oferecidas são para Teresópolis, principalmente para o bairro de Várzea, com remuneração média de um salário mínimo. Existem oportunidades para ajudante de cozinha, atendente de loja e auxiliar de logística. No mesmo bairro, foram captadas duas vagas para auxiliar administrativo, com salários de até R$ 5.648, mas há necessidade de experiência e Ensino Médio completo.

De acordo com análise do Observatório do Trabalho da secretaria estadual de Trabalho e Renda, as vagas oferecidas esta semana são, em sua maioria, do setor de Serviços (62,3%), seguido do setor do Comércio, com 37,7% das 2.130 oportunidades. Quanto à escolaridade, 56,6% das oportunidades exigem ensino médio completo. Em relação aos salários oferecidos, 62,2% das vagas chegam a dois salários mínimos e 20,8% oferecem um salário mínimo. A grande maioria das oportunidades (90%) exige experiência.

Para saber os detalhes de todas as vagas oferecidas, basta acessar http://www.rj.gov.br/trabalho/

SMTE

A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE) anuncia 2.041 postos de trabalho na cidade. No total, 420 são para pessoas com deficiência, com, cem vagas de operador de vendas em lojas no Rio e Grande Rio.

Entre os destaques da semana estão 40 postos de trabalho para garçons em Copacabana, com exigência de ensino médio completo e seis meses de experiência. Também para os garçons, há oportunidades em outros bairros da Zona Sul (volante, para trabalhar em bufê, e fixo) e para a Ilha do Governador.

Nesta semana há também vagas para padeiro (10), babá (40), auxiliar industrial (30), repositor de mercadorias (50, sem obrigação de experiência prévia), pizzaiolo (30), costureira (10) e servente de obras (10). As duas últimas são destinadas a PCDs.

Além das vagas de emprego, também são oferecidas esta semana oportunidades de estágio para os estudantes universitários. Entre os destaques estão as vagas para trabalhar com gastronomia na Barra da Tijuca que não exigem estar formado nem experiência.

Também há oportunidades para alunos de Engenharia de Produção, Ciências Contábeis, Administração, Pedagogia, Publicidade e Propaganda, Engenharia, Farmácia, Jornalismo e Psicologia, em diversas regiões da cidade.

Pessoas sem acesso à internet podem ir em um dos sete postos da Central do Trabalhador, nos seguintes endereços: Centro (Avenida Presidente Vargas, 1.997); Campo Grande (Rua Coxilha, s/nº); Engenho Novo (Rua Vinte Quatro de Maio, 931); Ilha do Governador (Estrada do Dendê, 2.080); Jacarepaguá (Avenida Geremário Dantas, 1.400, salas 248 e 268); Santa Cruz (Rua Lopes de Moura, 58) e Tijuca (Rua Camaragibe, 25). Eles funcionam das 8h às 16h.

Os candidatos devem levar RG, CPF, PIS e currículo para fazer a inscrição. Pessoas com deficiência têm a opção de enviar o currículo para o e-mail vagaspcd.smte@gmail.com ou comparecer ao CIAD, referência na busca e na oferta de oportunidades de emprego para pessoas com deficiência no município.

Sescoop/RJ

O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado do Rio de Janeiro (Sescoop/RJ) está oferecendo 11 vagas para contratação imediata, no regime de trabalho CLT, sendo: oito para Assistente administrativo, duas para Técnico de suporte de TI e uma para Assistente de comunicação. É necessário Nível Médio para concorrer. As inscrições são gratuitas e online.

Mudes

A Fundação Mudes oferece, nesta semana, 784 vagas de estágio, nos níveis superior, médio e técnico. O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil.

As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: administração (97), ciências contábeis (42) e comunicação social (9). Ainda há vagas para cursos como arquitetura e urbanismo, biomedicina, direito, economia, letras, gastronomia, informática, medicina, pedagogia, veterinária, sistemas de informação e muito mais. Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam 63 vagas.

Há chances para estágio no Ensino Médio, são 67 no total e também 2 vagas para pessoas com deficiência (PcD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 141 vagas. Sendo técnico em administração (42) e técnico em eletrônica (13). Há vagas também para técnico em edificações, técnico em contabilidade, técnico em eletro/eletrônica entre outras.

As vagas para contratação CLT somam 19 oportunidades para os níveis de ensino fundamental (1), ensino médio (17) e superior (1).



Para se candidatar, basta acessar o site: mudes.org.br

CIEE

O Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) está com 1.655 vagas abertas, sendo 1.096 para nível superior. Os interessados devem acessar o site: www.ciee.org.br

Em Barra Mansa há 37 vagas divididas entre as áreas de Administração (16), Construção Civil (5), Contabilidade (2), Direito (5), Engenharia de Produção (2), Farmácia (1), Marketing (3) e Pedagogia (3).

Em Campos há 10 oportunidades para as áreas de Administrativa (6), Direito (1), Farmácia (1) e Pedagogia (2). Em Duque de Caxias tem 17 vagas para Administrativa (3), Comunicação (1), Direito (11), Marketing (1) e Pedagogia (1).

Em Macaé tem 64 vagas para Administrativa (31), Arquitetura e Urbanismo (1), Biomedicina (2), Comunicação (2), Contabilidade (3), Direito (2), Engenharia Civil (1), Engenharia de Produção (2), Esportes (1), Informática (1), Marketing (5), Pedagogia (7), Química (1) e Serviço Social (5).

Já em Niterói tem 87 oportunidades divididas entre Administrativa (31), Arquitetura e Urbanismo (2), Ciências (15), Comunicação (3), Construção Civil (3), Contabilidade (2), Design (1), Direito (9), Educação (1), Informática (2), Letras (1), Marketing (6), Pedagogia (10) e Transportes (1).

Nova Friburgo tem 19 oportunidades para as áreas de Administrativa (4), Comunicação (1), Contabilidade (2), Direito (7), Engenharia de Produção (1), Informática (1), e Pedagogia (3).

Em Nova Iguaçu são 47 vagas para Administração (18), Ciências Biológicas (2), Comunicação (1), Construção Civil (10), Contabilidade (3), Direito (1), Engenharia Ambiental (1), Fisioterapia (1), Geologia (1), Informática (3), Pedagogia (2), Produção Mecânica (1), Psicologia (1) e Serviço Social (2).

Em Petrópolis tem 38 vagas para as áreas de Administrativa (10), Artes Cênicas (2), Comunicação (2), Design (1), Direito (5), Esportes (8), Fisioterapia (1), Informática (1), Marketing (3), Pedagogia (2) e Produção Mecânica (3).

No Rio de Janeiro 749 vagas para Administração (368), Arquitetura e Urbanismo (3), Arquivologia (15), Artes Visuais (1), Biblioteca (4), Biomedicina (3), Ciências (1), Comércio Exterior (2), Comunicação (20), Comunicação Social (1), Construção Civil (26), Contabilidade (53), Design (15), Direito (3), Direito (43), Economia (3), Elétrico-Eletrônica (4), Enfermagem (2), Engenharia Ambiental (1), Engenharia Ambiental (1), Engenharia de Produção (5), Engenharia Mecânica (1), Esportes (12), Farmácia (1), Fisioterapia (1), Fonoaudiologia (5), Gastronomia (10), Geografia (2), Geologia (1), História (2), Informática (47), Letras (11), Marketing (18), Matemática (4), Museologia (1), Música (1), Musicoterapia (1), Nutrição (1), Odontologia (1), Pedagogia (34), Produção Mecânica (6), Psicologia (4), Química (2), Secretariado (1), Telecomunicações (3) e Turismo/Lazer (5).

Em Três Rios são apenas duas vagas para Administração (1) e Construção Civil (1). Já em Teresópolis são cinco vagas em Administração (3), Farmácia (1) e Marketing (1). Resende concentra 21 vagas para Administrativa (14), Comunicação (1), Construção Civil (1), Marketing (1), Medicina Veterinária (2), Pedagogia (1) e Química (1).



Para quem busca oportunidades de Jovem Aprendiz e de estágio de nível técnico, o Ciee concentra 559 vagas.

Em Barra Mansa, são sete oportunidades para Aprendiz, 18 para Ensino Médio e uma para Administração. Já em Campos, há quatro vagas para Aprendiz, sete para Ensino Médio e uma para Técnico em Enfermagem.

Em Duque de Caxias, são onze vagas para Aprendiz, quatro para Ensino Médio, uma para Técnico em Administração, uma para Técnico em Elétrica-Eletrônica, duas para Técnico em Mecânica e uma para Técnico em Química.

Em Macaé, há 45 oportunidades para Aprendiz, 18 para Ensino Médio, quatro para Técnico em Administração, três para Técnico em Marketing e uma para Técnico em Saúde Bucal. Já em Niterói, são trinta e oito vagas para Aprendiz, trinta e duas para Ensino Médio, três para Técnico em Enfermagem, uma para Técnico em Informática e duas para Técnico em Segurança.

Em Nova Friburgo, são sete vagas para Aprendiz e quatro para Ensino Médio. Em Nova Iguaçu, há 19 vagas para Aprendiz, nove para Ensino Médio, três para Técnico em Administração, duas para Técnico em Análises Clínicas, uma para Técnico em Mecânica, uma para Técnico em Química e uma para Técnico em Segurança.

Em Petrópolis, há 13 vagas para Aprendiz, seis para Ensino Médio, uma para Técnico em Administração, uma para Técnico em Elétrica-Eletrônica e uma para Técnico em Mecânica. Já em Resende, são duas vagas para Aprendiz e quatro para Ensino Médio.

Em Três Rios, são quatro oportunidades para Aprendiz, uma para Técnico em Construção Civil e uma para Técnico em Enfermagem. Já em Teresópolis, são sete oportunidades para Aprendiz.

No Rio de Janeiro, há 125 vagas para Aprendiz, 55 para Ensino Médio, 41 para Técnico em Administração, uma para Técnico em Artes, três para Técnico em Comércio, uma para Técnico em Construção Civil, 13 para Técnico em Elétrica-Eletrônica, três para Técnico em Indústria, nove para Técnico em Informática, três para Técnico em Mecânica, uma para Técnico em Química, cinco para Técnico em Segurança, três para Técnico em Telecomunicações e três para Técnico em Transportes.