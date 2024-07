FIA-RJ oferece mil vagas para o curso - FIA-RJ/Divulgação

FIA-RJ oferece mil vagas para o cursoFIA-RJ/Divulgação

Publicado 16/07/2024 15:32

A Fundação para a Infância e Adolescência (FIA-RJ) inicia nesta terça-feira, 16, as inscrições para o Programa Trabalho Protegido na Adolescência (PTPA). A iniciativa é voltada para jovens entre 15 e 16 anos que buscam qualificação profissional para se prepararem melhor para o primeiro emprego. São mil vagas disponíveis, e os interessados têm até o dia 16 de agosto para se candidatar.

Os alunos contarão com a colaboração de profissionais da Uerj e da FIA-RJ, que ministrarão aulas sobre educação corporativa e financeira, português, humanidades aplicadas, mídias sociais, artes, entre outras disciplinas. Além disso, os alunos terão suporte de profissionais de psicologia e serviço social.

"Contribuir para a formação desses adolescentes é de extrema importância para a nossa Fundação. O PTPA vai além de ser um programa que facilita a entrada dos jovens no mercado de trabalho; é uma oportunidade única de preparação e qualificação profissional", afirma Patrícia Ribeiro, gerente do PTPA.

Parceiros privados e públicos que desenvolvem ações de responsabilidade social e que têm parceria com a FIA-RJ promoverão oportunidades de estágio aos alunos inscritos no programa, de acordo com o quantitativo de vagas disponibilizadas pelas empresas parceiras.