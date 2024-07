Curso busca preparar jovens para o ingresso no mercado de trabalho - Divulgação / Instituto PROA

Publicado 15/07/2024 12:18

O processo seletivo para o curso da Plataforma Proa no Rio de Janeiro está com as inscrições abertas até o dia 31. São 8 mil vagas destinadas a estudantes que estão terminando ou concluíram o Ensino Médio em escolas da rede pública de ensino. Para participar, basta entrar no site, responder a um teste básico de Língua Portuguesa, Matemática e análise de perfil, e, se for aprovado, o candidato deve seguir para a etapa de preenchimento dos dados pessoais para realizar a matrícula.



“Cerca de 85% dos jovens conseguem emprego após a conclusão do curso que qualifica o estudante para entrar preparado no mercado de trabalho”, afirma Alini Dal’Magro, CEO do Instituto Proa.



O curso do Proa, que terá início dia 2 de setembro, tem carga horária de 100 horas e é dividido em quatro módulos que preparam os alunos para definirem metas profissionais e se saírem bem nas entrevistas de emprego: Autoconhecimento, Projeto Profissional, Raciocínio Lógico e Comunicação. Semanalmente há também encontros ao vivo mediados por tutores.



Os jovens podem optar por cursar um quinto módulo com uma trilha técnica específica. São oito carreiras à escolha, patrocinadas por grandes empresas, com 50 horas de preparação para cada: Administração (P&G), Logística (P&G), Excel e Power BI (Microsoft), Varejo (Fundação Casas Bahia), UX Design (Accenture), Promoção de Marcas (BRF), Educação Financeira (Bloomberg + Dahlia Capital) e Atendimento a Clientes (IMFG + Grupo Bmg).



Aulas presenciais no Rio e Seropédica



Para os alunos que preferem estudar presencialmente, é oferecido na capital carioca e na cidade de Seropédica dois espaços com computadores para realizar as atividades do Proa e tirar dúvidas com um monitor. A sala P&G + Proa fica na Biblioteca Parque Estadual, no Centro do Rio de Janeiro, e conta com 20 computadores com acesso à internet. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h. A sala da Faetec Seropédica segue os mesmos dias e horários de funcionamento.



Ao fim do curso, os participantes recebem certificado de conclusão e acesso a uma plataforma exclusiva de vagas de emprego. A Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico participa ajudando a inserir os jovens formados no mercado de trabalho.