As inscrições para o curso estão abertas até o dia 19Extensão UFRJ/Divulgação

Publicado 11/07/2024 14:31

Estão abertas até o dia 19 as inscrições para o curso de extensão Redes de Formação em Cultura Digital - Labic Brasil. A iniciativa é promovida pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em parceria com o Ministério da Cultura (MinC).



De 1º a 4 de agosto, os inscritos vão participar de atividades e mentorias em formato remoto e síncrono. A modalidade curso de extensão on-line vai acontecer em paralelo à uma formação presencial realizada em Brasília com 30 projetos locais selecionados.



“O objetivo desse curso de extensão é ampliar o acesso ao público de outros estados, que não poderiam participar de forma presencial”, explica Ivana Bentes, pró-reitora de Extensão da UFRJ, setor que organiza o projeto.



Confira alguns dos mentores confirmados:

- Alice Pataxó - ativista e comunicadora indígena, embaixadora da WWF Brasil;- Estela Aranha - membro do Conselho Mundial ONU sobre IA, advogada e ativista dos direitos digitais;- Fernando Ferreira - doutor em Inteligência Artificial pela Coppe/UFRJ, cofundador da Twist Systems e pesquisador do NetLab—UFRJ;- Ivana Bentes - professora e pesquisadora do Programa da Pós Graduação em Comunicação da UFRJ e Pró-reitora de extensão UFRJ;- Michel Gherman - professor de sociologia e do Programa de Pós Graduação em História Social da UFRJ; pesquisador do Centro de Estudos do Antissemitismo da Universidade Hebraica de Jerusalém;- Raull Santiago - ativista em mudanças climáticas, negritude e vida nas favelas.Além de acessar todo o conteúdo de mentorias e debates em tempo real, os participantes do curso poderão interagir com os mentores e trocar informações com os demais alunos.Qualquer pessoa pode se inscrever, sem necessidade de escolaridade mínima e vínculo com a UFRJ. Os participantes que cumprirem 75% da carga receberão certificado de conclusão.Para se inscrever, o interessado deve preencher o formulário on-line . Para tirar dúvidas e obter mais informações, basta enviar e-mail para o endereço labicbrasil2024@gmail.com.