Ação acontecerá entre 10h e 16h - Reprodução internet

Ação acontecerá entre 10h e 16h Reprodução internet

Publicado 09/07/2024 12:00

Nesta quarta-feira, 10, das 10h às 16h, o West Shopping, em Campo Grande, na Zona Oeste, recebe a ação itinerante gratuita CIEE em Movimento, no 1º piso do empreendimento. O projeto tem como objetivo conectar jovens e estudantes ao mundo do trabalho. No local, os visitantes poderão se cadastrar para vagas de estágio, jovem aprendiz e oportunidades para PCD; participar de processos seletivos diretamente no local; e ainda receber dicas e consultoria de preparação para ingressarem no mercado de trabalho.

“É muito importante proporcionarmos ações que venham a somar ao nosso público. O CIEE em Movimento é uma excelente porta de entrada para muitos jovens que precisam de uma primeira oportunidade de trabalho”, ressalta Andreia Pontes, Gerente de Marketing do West Shopping.