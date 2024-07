Prova discursiva (redação) será aplicada em 25 locais, distribuídos em todas as regiões da capital do estado - Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Publicado 05/07/2024 18:03

Mais de 11 mil candidatos estão aptos para participar, neste domingo, da segunda fase do processo seletivo para ingresso nas 2 mil vagas do Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Coordenadora do concurso, a Fundação Getúlio Vargas (FGV) aplicará a prova discursiva (redação) em 25 locais, distribuídos em todas as regiões da capital do estado.

Com planejamento de segurança e supervisão da Polícia Militar, a prova discursiva será realizada de 13h às 16h em 09 locais da Zona Oeste, 05 da Zona Sul e Centro e 11 da Zona Norte.

Primeiro concurso para soldado da Corporação depois de dez anos, o processo seletivo de 2024 teve início em abril deste ano, com a realização da prova objetiva. Dos 60.748 candidatos inscritos, 11.623 obtiveram nota para participar da segunda etapa, ou seja, acertaram mais de 60% das questões.

Pela relação candidato/vaga e pelo número de aprovados na primeira fase, em torno de 20%, o concurso deste ano é considerado um dos mais disputados da história da Corporação.

O secretário de Estado de Polícia Militar, coronel Marcelo de Menezes Nogueira, lembra que essa rigidez traz benefícios para todos.

- A Corporação contará com quadros de praças mais qualificados, o que, consequentemente, impacta na melhoria da prestação de serviço de segurança pública – explica o coronel Menezes Nogueira.

A lista dos aprovados na prova de redação deste domingo será divulgada em outubro pela FGV, dando início às sete fases seguintes, estas a cargo da Polícia Militar. Sob coordenação da Diretoria de Recrutamento e Seleção de Pessoal da SEPM, as sete etapas seguintes são: preenchimento do Formulário de Informações Confidenciais (FIC) do exame social e verificação dos requisitos para inscrição no concurso; exame antropométrico; Teste de Aptidão Física (TAF); exame psicológico; exames médicos; exame social e toxicológico; e avaliação documental.