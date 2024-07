Casa da Mulher Carioca Elza Soares, em Padre Miguel - Divulgação/Prefeitura do Rio

Publicado 05/07/2024 10:25 | Atualizado 05/07/2024 10:27

A Secretaria de Políticas e Promoção da Mulher (SPM-RJ) abriu, na última quinta-feira (4), as inscrições para mais de 9 mil vagas gratuitas nos cursos de capacitação das Casas da Mulher Carioca e do Programa Mulheres do Rio. As inscrições podem ser feitas, de 04 a 21 de julho, pela internet (obrigatoriamente para o programa Mulheres do Rio) e no endereço das Casas. Para participar, as mulheres precisam ter a partir de 14 anos (para os cursos oferecidos pelas Casas) e 18 anos (para os cursos do Mulheres do Rio) e morar na cidade do Rio de Janeiro. As inscrições online podem ser realizadas através do link: https://linktr.ee/spmrio Para os cursos das Casas da Mulher Carioca, além de on-line, as inscrições também podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h30, presencialmente, em uma das Casas. Cada Casa vai oferecer diversas modalidades de cursos de formação, com aulas que se iniciam no final de Julho.