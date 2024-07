Drogaria Venancio abre mais de 160 vagas de emprego - Divulgação

Publicado 05/07/2024 16:02

Rio - A Drogaria Venancio está em busca de novos funcionários para preencher mais de 160 vagas. Há oportunidades para os cargos de atendente de loja, auxiliar de serviços gerais, balconista de remédios, conferente, fiscal de loja e operador de caixa. As vagas são para lojas em diversos bairros da cidade e também para o município de Niterói.



Entre os benefícios oferecidos estão convênios com instituições de ensino, assistência médica e odontológica, vale transporte, auxílio alimentação, benefícios SESC, entre outros. Para ver todas as oportunidades e se inscrever, basta acessar o site https://drogariavenancio.abler.com.br/. As vagas são atualizadas semanalmente também na página da empresa no Linkedin.

Confira as oportunidades:

FUNÇÃO NITERÓI ZONA NORTE ZONA OESTE ZONA SUL TOTAL Atendente de loja 2 7 5 12 26 Auxiliar de serviços gerais 1 6 3 6 16 Balconista de medicamentos 3 5 5 1 14 Conferente 2 2 3 3 10 Fiscal de loja 9 13 10 13 45 Operador de caixa 11 13 9 24 57 Total geral 28 46 35 59 168

A Drogaria Venancio nasceu na Tijuca, na Praça Saens Pena. Possui hoje 123 lojas e está presente

em oito municípios do Estado do Rio de Janeiro. Segundo rankings da Abrafarma, é uma das

maiores redes de drogarias do país e alcança diversos estados por meio das vendas em seus

canais digitais.