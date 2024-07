Cursos oferecidos são nas áreas moda, beleza, gastronomia, informática, idiomas, saúde, indústria e serviços - Divulgação

Cursos oferecidos são nas áreas moda, beleza, gastronomia, informática, idiomas, saúde, indústria e serviçosDivulgação

Publicado 04/07/2024 15:25

A Faetec está com 1.671 vagas abertas para cursos profissionalizantes gratuitos para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, em parceria com a Secretaria Estadual da Mulher. O ingresso das alunas acontece por meio dos centros especializados de atendimento à mulher em todo o Estado. A inscrição pode ser feita até o dia 22. Entre as modalidades oferecidas, os segmentos de moda, beleza, gastronomia, informática, idiomas, saúde, indústria e serviços são algumas das opções.

A Faetec reservou 5% das vagas dos cursos profissionalizantes para mulheres vítimas de violência. Os Centros Especializados de Atendimento à Mulher, as Casas da Mulher e também pelos Centros de Assistência Social e abrigos institucionais fornecerão um formulário de encaminhamento, que deve ser levado pela mulher à Faetec. Para ser atendida nessas unidades não é necessário ter um registro de ocorrência da violência sofrida.

Com o formulário de encaminhamento e a documentação em mãos, as alunas devem realizar matrícula na unidade escolhida. Os cursos, com duração de 20 semanas, estão distribuídos em 98 unidades da Rede Faetec espalhadas por todo o estado.

Há vagas para os seguintes cursos: Inglês Iniciante; Operadora de Computador; Confeiteira; Bartender; Cuidadora de Idoso; Instaladora e Reparadora de Ar Condicionado tipo Split; Assistente Administrativo; Montadora e Reparadora de Computadores; Preparação Corporal para Atores; Conversação em Língua Francesa; Maquiadora; Trancista; Assistente de Logística; e Assistente de Recursos Humanos.

As candidatas podem selecionar até duas opções de cursos. Para isso, é preciso inserir as duas opções desejadas na mesma inscrição. Finalizada a inscrição, não será possível realizar alterações.

Parceria com a Fundação Laço Rosa

Serão oferecidas 40 vagas para o curso em Perucaria e 40 vagas para o curso Ponto a Ponto - Costura e Economia Circular, na unidade de Ipanema, Zona Sul do Rio. Para o curso de Perucaria, a idade mínima é de 16 anos, e para o de costura, 18. A iniciativa é uma parceria com a Fundação Laço Rosa.

As interessadas devem ter a partir de 15 anos, podendo ter Ensino Fundamental incompleto, a depender do curso pretendido. No caso de candidatas menores de idade, é obrigatória a presença do responsável legal. A previsão de início das aulas é 29 de julho.

Os documentos para matrícula são: formulário de encaminhamento do centro especializado de atendimento à mulher, carteira de identidade, CPF, comprovante de residência (conta de luz, água ou telefone) e comprovante de escolaridade, em conformidade com o pré-requisito do curso escolhido, podendo ser substituído pelo certificado de conclusão de curso de qualificação ou comprovação de experiência profissional na área, conforme pré-requisito para o curso desejado.