No Senai Tijuca acontecerão as aulas do curso de eletricista predialDivulgação

Publicado 04/07/2024 13:44

As sete Centrais do Trabalhador já estão fazendo as pré-inscrições para cursos gratuitos no Senai. Os candidatos, no entanto, devem se apressar, pois as vagas são limitadas. Para se inscrever em um dos cursos nos turnos da manhã, tarde e noite, é preciso ir a uma das Centrais e pegar a carta de encaminhamento da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda para o Senai.



Com a carta da Central do Trabalhador — espécie de pré-inscrição —, o aluno deverá se dirigir à unidade do Senai onde o curso será dado para fazer a matrícula, pois a carta não garante a reserva de vaga. As matrículas são efetivadas por ordem de chegada na unidade do Senai. É preciso levar ainda identidade, CPF, comprovante de residência e comprovante de escolaridade, além da carta de encaminhamento da Central do Trabalhador.



A lista de cursos oferecidos é ampla. Há, por exemplo, curso de editor de vídeo, no Senai de Laranjeiras, cuja matrícula vai até o dia 16. As aulas irão de 6 de agosto e 16 de outubro, de segunda-feira a sexta-feira, de 18h às 20h. Para frequentá-las, é preciso ter 16 anos e ensino fundamental. E tem também o concorrido curso de programador Back-End, no Senai do Maracanã, de 13 às 17h, a partir do dia 5 de agosto.



Na lista há curso de operador de câmara, eletricista de obra, calceteiro, mecânico de motocicletas, pintor de edificações, pedreiro, entre muitos outros. O curso com a maior carga horária é de eletricista predial (400h), e acontecerá no Senai Tijuca, de 1 de agosto a 20 de dezembro.



“São 500 vagas no total, em cursos que vão desde aqueles mais concorridos na área de tecnologia a instalador de sistemas fotovoltaicos. E vale ressaltar que alguns desses cursos chegam a custar mil reais, e, graças a um convênio que assinamos com o Senai/Firjan, estamos oferecendo essas capacitações de graça’’, explica o secretário de Trabalho e Renda do Rio, Everton Gomes.



Para se candidatar a um dos cursos, é preciso ir a uma das sete Centrais do Trabalhador, das 8h às 16h, nos seguintes endereços:

- Centro: Avenida Presidente Vargas, 1.997;

- Campo Grande: Rua Coxilha, s/nº;

- Engenho Novo: Rua Vinte Quatro de Maio, 931;

- Ilha do Governador: Estrada do Dendê, 2.080;

- Jacarepaguá: Avenida Geremário Dantas, 1.400, salas 248 e 268;

- Santa Cruz: Rua Lopes de Moura, 58;

- Tijuca: Rua Camaragibe, 25.



Além das 500 vagas, há outras 80 destinadas aos beneficiários do Seguir em Frente, programa da Prefeitura de assistência à população em situação de rua. Nesta sexta-feira, 5, das 9 às 17h, na Colônia Juliano Moreira, serão realizadas as pré-inscrições dos beneficiários do programa nos cursos do Senai.