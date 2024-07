Projeto do Sebrae busca capacitar pequenos negócios nas favelas - Reprodução

Projeto do Sebrae busca capacitar pequenos negócios nas favelas Reprodução

Publicado 04/07/2024 12:16

Microempreendedores individuais (MEI) e microempresas (ME) de favelas do Estado têm até o dia 24 para se inscrever em um projeto gratuito do Sebrae. O TOP Empreendedor chega à sua 10ª edição com a missão de capacitar esses pequenos negócios para que melhorem sua gestão e aumentem as vendas.

Segundo pesquisa do Data Favela (2015), quatro em cada dez moradores de favelas das regiões metropolitanas brasileiras desejam empreender, a maioria deles (63%) na própria comunidade onde vive. “Há um grande potencial empreendedor, mas muitos precisam de um apoio para fazer um planejamento, melhorar a presença nas redes sociais, organizar as finanças e nosso projeto chega para isso”, explica a gerente de Empreendedorismo Social do Sebrae Rio, Carla Panisset.

Um diferencial desta edição do TOP Empreendedor é que as microempresas também podem participar. Outra novidade é que as aulas coletivas on-line e as mentorias individuais com especialistas do Sebrae serão mescladas com encontros presenciais para trocas de experiências com outros empresários.