Estudantes de Direito cursando a partir do 4º período podem se candidatar ao programa de estágio da PGM - Divulgação/Prefeitura do Rio

Publicado 03/07/2024 18:21

A Procuradoria do Município do Rio (PGM) o prazo para as inscrições no 44º processo seletivo de Estágio Jurídico: forense e consultivo. Com a medida, os estudantes de Direito que queiram se candidatar às vagas para atuarem na PGM, na Procuradoria da Câmara e em entidades da Administração Pública Indireta Municipal, que tenham firmado convênio com a instituição, têm até o dia 9 para realizar o procedimento na internet através do portal de concursos da Prefeitura do Rio.

O edital também altera o período mínimo da faculdade exigido para fins de inscrição e os estudantes que estejam, no ato do procedimento, cursando no mínimo o 4º período da faculdade já podem participar do processo seletivo.

Para realizar o procedimento, o candidato deve acessar http://prefeitura.rio/web/portaldeconcursos