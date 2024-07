Objetivo é promover a profissionalização de moradores de comunidades - Divulgação/ Raphael Pizzino

Rio - O projeto 'A Arte Gerando Renda' está com 300 vagas abertas para cursos gratuitos de qualificação profissional no Caju, Zona Portuária da cidade do Rio de Janeiro. As aulas estão programadas para terem início no dia 31 de julho.



Com o objetivo de promover a profissionalização de moradores de comunidades, os cursos incluem maquiagem social, tranças e turbantes, maquiagem artística, artesanato, decoração de unhas e fantasias e adereços.



Marcello Andriotti, fundador da ONG Favela Mundo, destaca que o projeto tem impactado positivamente a vida de muitas pessoas.



"Testemunhamos inúmeras histórias de sucesso de indivíduos que transformaram suas vidas após participarem de nossos cursos. A maioria dos nossos estudantes são mulheres, e é inspirador vê-las progredir em suas carreiras. Algumas alunas abriram seus próprios negócios, enquanto outras trabalham em salões pela cidade e em diversas escolas de samba. Nosso objetivo é servir como uma ponte para que as pessoas alcancem seu potencial máximo", enfatiza.



Cada curso terá a duração de dez semanas e tanto o material de aula quanto os uniformes serão fornecidos gratuitamente pela ONG Favela Mundo, entidade que promove o projeto.

Ao término do programa, os alunos receberão certificados de conclusão, valorizando suas conquistas e competências adquiridas. Para se inscrever, os interessados devem ter mais de 15 anos, sem limite máximo de idade.

As inscrições serão realizadas de segunda à sexta de 10h às 16h, no CRAS 15 de Maio. Rua General Sampaio, 74- Caju. Para se matricular, é necessário ter mais de 15 anos, sem limite de idade, e comparecer com xerox da identidade e CPF (menores de idade precisam de seus responsáveis no ato da inscrição).



A ONG Favela Mundo reitera seu compromisso contínuo de formar profissionalmente e empoderar as comunidades locais, promovendo oportunidades de crescimento pessoal e profissional. Cerca de 10% das vagas são reservadas para pessoas LGBTQIA+.



Arte Gerando Renda pelas comunidades cariocas



O projeto A Arte Gerando Renda iniciou em 2014 e desde então já teve 10 edições, em diferentes comunidades. Com um público formado por 98% de mulheres, capacitou mais de 7.200 pessoas em nove favelas do Rio de Janeiro.



A iniciativa é da ONG Favela Mundo, entidade que representou o Brasil em diversos eventos no exterior, três deles na Organização das Nações Unidas, onde foi reconhecida como "Modelo de Inclusão Social nas Grandes Cidades", no World Cities Day, em Nova York.



