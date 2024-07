Etapas de seleção ocorrerão de forma híbrida - Internet/Reprodução

Publicado 02/07/2024 15:41

A Ambev está com vagas abertas para aprendizes no Rio de Janeiro. Os interessados devem se inscrever até a próxima quinta-feira (4), no site de recrutamento da empresa

Para participar do processo seletivo, é necessário ter disciplina para cumprimento de rotina, facilidade de relacionamento interpessoal, além de estar matriculado em curso de aprendizagem.

As etapas de seleção ocorrerão de forma híbrida, e as vagas são para trabalho presencial. Pessoas com deficiência também podem participar.



"A companhia busca talentos que tenham sede de aprender e de trabalhar com marcas inspiradoras, e segue comprometida em incluir produtivamente 5 milhões de pessoas até 2032", diz Ambev.