Cursos serão realizados no formato presencial - Divulgação/Stephane Costa

Publicado 02/07/2024 11:34 | Atualizado 02/07/2024 11:35

A Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia (SMCT), por meio das Naves do Conhecimento, abriu inscrições para mais de 4 mil vagas em diversos cursos e oficinas gratuitas nas áreas de tecnologia e empreendedorismo. Aulas serão realizadas no formato presencial.

A iniciativa também contará com palestras e workshops da programação disponível para o mês de julho. Os conteúdos oferecidos atendem a todas as idades e é opção para quem pretende alavancar a carreira profissional.As Naves do Conhecimento atuam como núcleos de capacitação e inclusão digital para a população disponibilizando gratuitamente uma variedade de conteúdos que atende a todas as idades, desde níveis básicos até os mais avançados.Entre os temas oferecidos nas unidades, estão: Introdução à lógica de programação, Marketing, Lógica da programação em Python, Desvendando o ChatGPT 4, Excel, Operador de Computador, Informática Básica Sênior, Fotografia, dentre outros.Os interessados em ter acesso ao cronograma completo e fazer a inscrição devem acessar o site www.navedoconhecimento.rio